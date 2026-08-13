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        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde yangın çıktı. Korku dolu anlarda can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 11.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Katrancı Koyu’nda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi, can yeleklerini giyip suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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