Naomi Campbell, Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Bodrum çarşısında görüntülendi. Campbell, mağazaları gezerek alışveriş turu yaptı
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 07:54 Güncelleme:
1
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçtiğimiz yıllarda da tatil için sık sık Türkiye'ye gelen Naomi Campbell, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
2
2012'de vefat eden FIFA Onur Kurulu Üyesi Necdet Çobanlı'nın kızı Fatoş Çobanlı Rosenberg, Bodrum Kalesi'nin karşısına demirlediği teknesinde Campbell'ı ağırladı.
3
54 yaşındaki model, akşam saatlerinde Bodrum merkez çarşısında yürüyüş yaparken görüntülendi.