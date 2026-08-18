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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 8 ilde şeker soruşturması: 47 şüpheli ifadeye çağırıldı

        8 ilde şeker soruşturması: 47 şüpheli ifadeye çağırıldı

        Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        8 ilde şeker soruşturması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, gıda sahteciliği soruşturmasına yönelik açıklama yaptı.

        Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik soruşturma başlatıldı. 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirilirken, şirket yöneticisi olduğu belirlenen 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, bazı firmaların Şeker Kanunu'nda belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi.

        İncelemelerde, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi. Bazı ürünlerin ise gerçek mahiyetinin gizlenmesi amacıyla "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta" ve "fruktoz" gibi farklı isimlerle faturalandırıldığı, faturada belirtilen ürün ile fiilen teslim edilen ürünün farklı olduğu tespit edildi.

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        Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Şeker Soruşturması" başlatıldı.

        47 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

        Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da toplam 26 adreste arama yapıldı ve çeşitli evraklara el konuldu. Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise ifadelerinin alınması amacıyla çağrı yoluyla davet edildi.

        Soruşturma, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti", Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları kapsamında çok yönlü sürdürülüyor.

        Bakan Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, tüketicileri yanıltan, kamu gelirlerinde kayba yol açan ve hukuka aykırı kazanç elde eden kişi ve şirketler hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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        Alınan bilgilere göre, soruşturmaya dahil edilen şirketler şöyle:

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        #Nişasta bazlı şeker,
        #Akın Gürlek
        #gıda sahteciliği
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