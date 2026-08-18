"FİZİK TEDAVİLERİME BAŞLADIM"

Sevenlerinden dua isteyen Deniz Seki, paylaşımında "Herkese yeniden merhaba... Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki, buradan bir kez daha içinizi rahatlatmak istedim. Çok şükür, ben gayet iyiyim. Hastanede tedavim devam ediyor, bir yandan da fizik tedavilerime başladım. Hastane ortamında olmak ve bu süreci yaşamak elbette kolay değil ama mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum. Sizlerden tek bir ricam var; dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.