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        Haberler Magazin Deniz Seki'den açıklama: Bu süreci yaşamak kolay değil

        Deniz Seki'den açıklama: Bu süreci yaşamak kolay değil

        Evinde geçirdiği kaza sonrası leğen kemiği kırılan Deniz Seki, fizik tedaviye başladığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 15:01 Güncelleme:
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        Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Şarkıcı, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düşmüştü.

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        Ambulansla hastaneye kaldırılan ve acilen ameliyata alınan Seki'nin yapılan tetkiklerinde, leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilmişti.

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        Operasyonu başarılı geçen 56 yaşındaki şarkıcı, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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        "FİZİK TEDAVİLERİME BAŞLADIM"

        Sevenlerinden dua isteyen Deniz Seki, paylaşımında "Herkese yeniden merhaba... Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki, buradan bir kez daha içinizi rahatlatmak istedim. Çok şükür, ben gayet iyiyim. Hastanede tedavim devam ediyor, bir yandan da fizik tedavilerime başladım. Hastane ortamında olmak ve bu süreci yaşamak elbette kolay değil ama mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum. Sizlerden tek bir ricam var; dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

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        #deniz seki
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        #Kaza
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