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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı haber sitelerinde yer alan "Sıkı para politikasına 'kalibrasyon' hazırlığı" haberlerine yönelik açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesinde bulunan (para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin) konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş; ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı haber sitelerinde yer alan "Sıkı para politikasına ‘kalibrasyon’ hazırlığı" haberlerine yönelik açıklama yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Ekonomim Gazetesi'nde yayımlanan 'Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı' başlıklı haberde, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yakın reel sektör ve bankacılık kaynakları'na dayandırılan birtakım iddialara 'kulis' adı altında yer verilmiş ve bugün ise dezenformasyon haline dönüştürüldüğü görülmüştür.

        Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır.

        Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uhdesinde bulunan (para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin) konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş; ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir.

        Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        FAİZ İNDİRİMİ İDDİASI

        Söz konusu haberde yüzde 37 seviyesinde bulunan politika faizi ile yüzde 40 seviyesinde seyreden gecelik fonlama faizleri arasındaki makasın kapatılmasının hedeflendiği belirtilmişti. Çeşitli kaynaklara dayandırılan haberde gecelik faizlerin önümüzdeki haftalarda politika faizi olan yüzde 37 seviyesine hizalanacağı iddia edilmişti.

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        #FAİZ
        #sıkı para politikası
        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
        #TCMB
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