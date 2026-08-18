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        Galatasaray'a Jonathan David önerisi!

        Galatasaray'da gözler santrfor takviyesine döndü. Juventus'un Kanadalı golcüsü Jonathan David, sarı-kırmızılılara önerildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray santrfor takviyesinde de vites artırdı.

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        Mauro Icardi'yle sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar bu bölge için hem 23 yaş altı hem de 23 yaş üstü futbolcularla görüşüyor.

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        Club Brugge'den Nicolo Tresoldi'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar teklifini iletirken Alman futbolcuyu henüz ikna edemedi.

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        Barcelona'nın ilgilendiği 21 yaşındaki santrfor için dirsek temaslarında bulunan Galatasaray'da menajer önerileri de gündeme alınıyor.

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        Juventus'un Kanadalı santrforu Jonathan David, Galatasaray'a önerildi.

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        2025 yazında bonservissiz şekilde Torino ekibine transfer olan Kanadalı futbolcunun şu anda ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

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        Diğer yandan Galatasaray yönetiminde Jonathan David'e sıcak bakan isimlerin olduğu öğrenildi.

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        2025-26 sezonunda toplamda 46 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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        #Jonathan David
        #galatasaray
        #transfer
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