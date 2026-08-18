Galatasaray'a Jonathan David önerisi!
Galatasaray'da gözler santrfor takviyesine döndü. Juventus'un Kanadalı golcüsü Jonathan David, sarı-kırmızılılara önerildi.
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 13:11 Güncelleme:
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Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray santrfor takviyesinde de vites artırdı.
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Mauro Icardi'yle sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar bu bölge için hem 23 yaş altı hem de 23 yaş üstü futbolcularla görüşüyor.
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Club Brugge'den Nicolo Tresoldi'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar teklifini iletirken Alman futbolcuyu henüz ikna edemedi.
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Barcelona'nın ilgilendiği 21 yaşındaki santrfor için dirsek temaslarında bulunan Galatasaray'da menajer önerileri de gündeme alınıyor.
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Juventus'un Kanadalı santrforu Jonathan David, Galatasaray'a önerildi.
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2025 yazında bonservissiz şekilde Torino ekibine transfer olan Kanadalı futbolcunun şu anda ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.