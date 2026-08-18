Adli tıptan Hayden Panettiere'nin ölüm nedenine dair ilk açıklama

Oyuncu Hayden Panettiere'nin hayranlarını yasa boğan ani ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Adli tıp, 36 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun otopsisinin tamamlandığını açıkladı. Otopsi ve soruşturmaya ilişkin açıklamada, oyuncuda herhangi bir travma izine rastlanmadığı belirtildi.

Greenville Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Olay yerine gelen ilk müdahale ekipleri ve Acil Tıp Hizmetleri personeli, kalp durması geçiren bir kadın buldu. Acil Tıp Hizmetleri personeli, ileri kardiyak yaşam desteği önlemlerine başladı, ancak canlandırma çabaları başarısız oldu ve kişi saat 14.32'de hayatını kaybetti" denildi. Greenville Adli Tıp Kurumu'nun polisle paralel bir soruşturma başlattığı da belirtildi.

"TRAVMA İZİNE RASTLANMADI"

Adli Tıp açıklamasında, "Otopsi sonucunda ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma izine rastlanmadı. Ölüm nedeni ve şekli, daha fazla soruşturma ve ek çalışmaların tamamlanmasını bekliyor. Bu soruşturma aktif ve devam etmektedir. Şu anda daha fazla ayrıntı açıklanamayacaktır" ifadesine yer verildi.

'Heroes', 'Nashville' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu, pazar günü ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki evinde, 37 yaşına girmesine beş gün kala hayatını kaybetti. Panettiere'nin ölümünde aşırı doz uyuşturucudan şüphelenilmişti.

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KIZININ VELAYETİNİ KAYBETTİ

Panettiere, genç yaşta ölümünden önce kendi sözleriyle hikayesini anlatma şansı bulmuştu. Oyuncu, mayıs ayında 'This Is Me: A Reckoning' adlı anı kitabını yayımlamıştı. Kitapta, doğum sonrası depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığıyla ilgili mücadelelerini ayrıntılarıyla anlatıyordu. Tüm bunlar, eski nişanlısı Wladimir Klitschko'nun, şu anda 11 yaşında olan kızları Kaya'nın velayetini 2018'de tek başına almasında etkili olmuştu.

Panettiere, 2018'den bu yana Brian Hickerson ile inişli çıkışlı ilişki yaşıyordu. Oyuncu, 2023'te New York Times'a verdiği röportajda, ilişkilerinin "onun iyileşme yolunda devam etmesine bağlı" olduğunu söylemişti.

AMİGO KIZ OLARAK TANINDI

Hayden Panettiere, dünya çapında özellikle 'Heroes' dizisindeki ölümsüz amigo kız Claire Bennet ve 'Nashville' dizisindeki country müzik yıldızı Juliette Barnes rolleriyle tanındı.

Henüz 11 aylıkken reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Panettiere, 'Remember the Titans' filmiyle erken yaşta dikkatleri üzerine çekti.

"Save the cheerleader, save the world" (Amigo kızı kurtar, dünyayı kurtar) sloganıyla hafızalara kazınan Claire Bennet rolü, ona dünya çapında büyük bir şöhret ve Saturn Ödülü kazandırdı.

Panettiere, popüler korku serisi 'Scream' (Çığlık 4 ve Çığlık 6) filmlerinde canlandırdığı Kirby Reed karakterinin yanı sıra 'Ice Princess' ve 'Bring It On: All or Nothing' gibi gençlik filmlerinde rol aldı.