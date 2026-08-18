Türkiye’nin Yapay Zeka Vizyonu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/9 sayılı Genelge ile Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) resmen yürürlüğe girdi. Önceki Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin kazanımları üzerine inşa edilen plan; "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" ilkeleriyle insan odaklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapay zeka ekosistemi kurmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, planın Türkiye'yi yapay zeka alanında teknolojik bağımsızlığın ve ekonomik kalkınmanın güç merkezlerinden biri haline getireceğini vurguladı. Bakan Kacır sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağını belirtti.
Türkiye’nin yapay zeka yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor. 18 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)” yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan plan, ülkenin teknolojik egemenliğini güçlendirmeyi ve küresel rekabette öncü konum elde etmeyi amaçlıyor.
Önceki dönemde 20 Ağustos 2021 tarihli Genelge ile uygulamaya konulan “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025)” önemli kazanımlar sağlamıştı. Yeni eylem planı ise bu temel üzerine; veriden değere, bilgiden üretime uzanan bir yol haritası çizerek farkındalık artırma, nitelikli insan kaynağı yetiştirme, altyapı güçlendirme ve güvenilir yapay zeka ekosistemi oluşturma hedeflerini ortaya koyuyor.
BAKAN KACIR: “SEYİRCİ DEĞİL, ÖNCÜ OLACAĞIZ”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımda planı şöyle değerlendirdi:
“2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planına ilişkin Genelge, Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.
Yapay zeka, yalnızca teknolojik bir alan değil; ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri.
Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız.
Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten; sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz.
Nitelikli insan kaynağımız, güçlü Ar-Ge altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye’yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz.
Yapay zekayı Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız.
Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun.”
DÖRT ANA AŞAMADAN OLUŞUYOR
Eylem planı dört temel aşama üzerine kurgulanıyor.
TEMEL VE KESİŞEN KATMANLAR
Planın altyapısı; enerji, hesaplama donanımı, altyapı, modeller-veri ve uygulamalar şeklinde kısa ve uzun vadeli katmanlardan oluşuyor. Bunları yetenek, finansman ile düzenleme ve güvenlik gibi kesişen katmanlar destekliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, planın detaylarını resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) (www.sanayi.gov.tr) yayımlayacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeleri ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaları isteniyor.
Türkiye, bu planla yapay zekâ alanında sadece kullanıcı değil; geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke konumuna ulaşmayı hedefliyor.