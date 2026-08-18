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        Soruşturma başlatıldı! Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!

        Afyonkarahisar'da kara yolunda bir TIR'dan dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girdiği ve bu nedenle yoldan geçen araçların mor renge boyandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!

        Afyonkarahisar'da Dinar- Çay kara yolunda bir TIR'dan dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girip yoldan geçen araçların mor renge boyanmasına ilişkin, 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

        Dinar- Çay kara yolu güzergâhında, bir TIR’dan yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü belirlenen kimyasal madde, yağış sonrası tepkimeye girerek, asfalt yüzeyinde yayıldı.

        Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı.

        Çok sayıda sürücü, araçlarını temizletmek için akaryakıt istasyonları ve oto yıkamacılara yöneldi. Bazı yıkamacılarda uzun araç kuyrukları oluştu.

        SORUMLULAR TESPİT EDİLDİ

        Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın sorumlularının tespit edildiği belirtilerek, "Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından sorumlular hakkında 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı" denildi.

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