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        Haberler Gündem Güncel Şaşırtan görüntüler! Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!

        Şaşırtan görüntüler! Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!

        Antalya'da boya yüklü TIR devrilince ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Olayda, yola dökülen boya yoldan geçen araçların lastik, jant, plaka ile kaporta aksamlarının mora boyanmasına neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu yola dökülen boya, güzergahtan geçen araçların lastik, jant, plaka ile kaporta aksamlarının mora boyanmasına neden oldu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli mevkisinde meydana geldi.

        Boya yüklü TIR, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu boyalar çevreye saçıldı. Güzergahtan geçen bazı araçların alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaporta aksamları mora boyandı.

        Olayın ardından sürücüler araçlarını temizlemek için bir akaryakıt istasyonuna geldi. Mora boyanan araçlarını temizlemek için istasyona gelen çok sayıda sürücü, cep telefonu ile kaydedildi.

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