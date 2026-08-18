İzmit Körfezi adeta akvaryuma dönüştü: Deniz canlıları geri geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları, su altı ekosistemindeki biyoçeşitliliği artırdı.

İHA'nın haberine göre hayata geçirilen "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi" ve ileri biyolojik arıtma yatırımlarıyla su altı yaşamındaki hareketliliğin arttığı Değirmendere sahilinde gerçekleştirilen dalışlarda, bir yıl aradan sonra yeniden denizatı görüntülendi.

Bölgede yapılan son dalışlarda denizatının yanı sıra kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türlerinin popülasyonunda da artış gözlemlendi.

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"DENİZ CANLILARI YENİDEN YUVALARINA DÖNDÜ"

Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) Başkanı Murat Kulakaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, deniz canlılarının yeniden İzmit Körfezi'ne dönmeye başladığını aktardı. Kulakaç, "İzmit Körfezi eskiden sırtımızı döndüğümüz bir denizdi. Artık iyileştirme çalışmalarıyla yüzümüzü döndük, yüzmeye ve dalış yapmaya başladık. Su altındaki canlı yaşamının hızlı şekilde arttığını gözlemliyoruz. Sanki buranın sakinleri olan deniz canlıları, tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönmeye başladı. Dev kırlangıçlar, ıstakozlar bizim için çok önemli. Çünkü denizde asit seviyesi arttığında kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Bu nedenle yuvalarını terk etmişlerdi. Artık denizdeki iyileşmeyle birlikte hızlı şekilde yuvalarına geri döndüler. Biz de bunları su altında görüntülüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İzmit Körfezi, Türkiye'nin en canlı denizlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Anemonlar, taşlı mercanlar, kırlangıçlar, lüfer balıkları, zaman zaman orkinoslar, palamut, istavrit, mezgit, barbun ve jumbo karidesleri artık çok sık görüyoruz. Deniz temizliğinin göstergesi olan canlı yaşamı ve bitki örtüsü de inanılmaz bir şekilde artış göstermeye başladı. Bu da hem dalıcı olarak hem de bölge sakini olarak bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"DEĞİRMENDERE'DE CANLI YAŞAMIN ARTTIĞINI ÇOK NET ŞEKİLDE GÖZLEMLİYORUZ"

Kulakaç, dip çamuru temizliği çalışmalarının balıkların yeniden yuvalanmasında büyük etkisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "İleri biyolojik arıtma tesisleri çok önemli. Ciddi bir insan baskısı var. Sanayi şehri ve yoğun insan hareketliliği söz konusu. Buna rağmen denizden ve bölgeden kazandıklarımızı deniz temizliği için yerel yönetimler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ciddi anlamda destekliyor. Dip çamuru temizliğinin de bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Yılların birikimi olan kirlilikler çekildiği anda balıklar tekrar yuvalanmaya başladı. Biz Değirmendere'de canlı yaşamın arttığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Eğer bu şekilde korursak daha da iyi olacak."

"DENİZ KESTANESİ VARSA SU KALİTESİ İYİ DEMEKTİR"

Su kalitesinin göstergesi sayılan canlı türlerindeki artışa dikkati çeken Kulakaç, "Bir denizde en küçük canlıdan en büyük canlıya kadar farklı türleri görebiliyorsanız besin zinciri doğru çalışıyor ve yaşam döngüsü devam ediyor demektir. Son yıllarda yumuşak mercanlar, deniz patatesleri ve özellikle deniz kestanelerinde ciddi artış var. Deniz kestanelerinin artışı son dönemde o kadar fazla oldu ki toplanmasına izin verdiler. Biz çok karşı çıkmıştık. Bunlar indikatör tür dediğimiz canlılar. Deniz temizliğinin göstergesidir. Deniz kestanesi varsa su kalitesi iyi demektir. Denizde asit seviyesi arttığında karbonat yapısına sahip kabuklu canlılar kabuklarını kaybederek hayatlarını kaybediyor veya bölgeyi terk ediyor. Bunun en iyi göstergesi ıstakozlar. Artık Değirmendere'de hemen hemen her dalışımızda 2-3 ıstakoz görüyoruz. Bu bizi çok sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

"DENİZ VE DERELERİMİZİ KORUYALIM"

Deniz ve derelerin çöp alanı olmadığını hatırlatan Kulakaç, plastik ile cam atıkların yanı sıra bahçelerde kullanılan tarım ilaçlarının yer altı sularına karışarak denize ulaştığını ve canlılara zarar verdiğini belirterek, vatandaşları atık bertarafı ve kimyasal kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırdı.