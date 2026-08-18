Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İzmit Körfezi adeta akvaryuma dönüştü: Deniz canlıları geri geldi

        İzmit Körfezi adeta akvaryuma dönüştü: Deniz canlıları geri geldi

        İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarının ardından su altı biyoçeşitliliğinde artış yaşanırken, Değirmendere açıklarında bir yıl aradan sonra yeniden denizatı görüntülendi. Temizlenen sularda denizatının yanı sıra kırlangıç balığı, ıstakoz ve çeşitli mercan türleri de yuvalanmaya başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 13:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları, su altı ekosistemindeki biyoçeşitliliği artırdı.

        İHA'nın haberine göre hayata geçirilen "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi" ve ileri biyolojik arıtma yatırımlarıyla su altı yaşamındaki hareketliliğin arttığı Değirmendere sahilinde gerçekleştirilen dalışlarda, bir yıl aradan sonra yeniden denizatı görüntülendi.

        Bölgede yapılan son dalışlarda denizatının yanı sıra kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türlerinin popülasyonunda da artış gözlemlendi.

        REKLAM

        "DENİZ CANLILARI YENİDEN YUVALARINA DÖNDÜ"

        Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) Başkanı Murat Kulakaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, deniz canlılarının yeniden İzmit Körfezi'ne dönmeye başladığını aktardı. Kulakaç, "İzmit Körfezi eskiden sırtımızı döndüğümüz bir denizdi. Artık iyileştirme çalışmalarıyla yüzümüzü döndük, yüzmeye ve dalış yapmaya başladık. Su altındaki canlı yaşamının hızlı şekilde arttığını gözlemliyoruz. Sanki buranın sakinleri olan deniz canlıları, tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönmeye başladı. Dev kırlangıçlar, ıstakozlar bizim için çok önemli. Çünkü denizde asit seviyesi arttığında kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Bu nedenle yuvalarını terk etmişlerdi. Artık denizdeki iyileşmeyle birlikte hızlı şekilde yuvalarına geri döndüler. Biz de bunları su altında görüntülüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İzmit Körfezi, Türkiye'nin en canlı denizlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Anemonlar, taşlı mercanlar, kırlangıçlar, lüfer balıkları, zaman zaman orkinoslar, palamut, istavrit, mezgit, barbun ve jumbo karidesleri artık çok sık görüyoruz. Deniz temizliğinin göstergesi olan canlı yaşamı ve bitki örtüsü de inanılmaz bir şekilde artış göstermeye başladı. Bu da hem dalıcı olarak hem de bölge sakini olarak bizi çok mutlu ediyor" dedi.

        "DEĞİRMENDERE'DE CANLI YAŞAMIN ARTTIĞINI ÇOK NET ŞEKİLDE GÖZLEMLİYORUZ"

        Kulakaç, dip çamuru temizliği çalışmalarının balıkların yeniden yuvalanmasında büyük etkisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "İleri biyolojik arıtma tesisleri çok önemli. Ciddi bir insan baskısı var. Sanayi şehri ve yoğun insan hareketliliği söz konusu. Buna rağmen denizden ve bölgeden kazandıklarımızı deniz temizliği için yerel yönetimler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ciddi anlamda destekliyor. Dip çamuru temizliğinin de bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Yılların birikimi olan kirlilikler çekildiği anda balıklar tekrar yuvalanmaya başladı. Biz Değirmendere'de canlı yaşamın arttığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Eğer bu şekilde korursak daha da iyi olacak."

        "DENİZ KESTANESİ VARSA SU KALİTESİ İYİ DEMEKTİR"

        Su kalitesinin göstergesi sayılan canlı türlerindeki artışa dikkati çeken Kulakaç, "Bir denizde en küçük canlıdan en büyük canlıya kadar farklı türleri görebiliyorsanız besin zinciri doğru çalışıyor ve yaşam döngüsü devam ediyor demektir. Son yıllarda yumuşak mercanlar, deniz patatesleri ve özellikle deniz kestanelerinde ciddi artış var. Deniz kestanelerinin artışı son dönemde o kadar fazla oldu ki toplanmasına izin verdiler. Biz çok karşı çıkmıştık. Bunlar indikatör tür dediğimiz canlılar. Deniz temizliğinin göstergesidir. Deniz kestanesi varsa su kalitesi iyi demektir. Denizde asit seviyesi arttığında karbonat yapısına sahip kabuklu canlılar kabuklarını kaybederek hayatlarını kaybediyor veya bölgeyi terk ediyor. Bunun en iyi göstergesi ıstakozlar. Artık Değirmendere'de hemen hemen her dalışımızda 2-3 ıstakoz görüyoruz. Bu bizi çok sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

        "DENİZ VE DERELERİMİZİ KORUYALIM"

        Deniz ve derelerin çöp alanı olmadığını hatırlatan Kulakaç, plastik ile cam atıkların yanı sıra bahçelerde kullanılan tarım ilaçlarının yer altı sularına karışarak denize ulaştığını ve canlılara zarar verdiğini belirterek, vatandaşları atık bertarafı ve kimyasal kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmit Körfezi
        #haberler
        #kocaeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?