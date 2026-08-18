Milyarder Tilman J. Fertitta'nın 450 milyon dolarlık mega yat tatili
ABD'nin milyarder İtalya Büyükelçisi Tilman J. Fertitta, ailesiyle birlikte özel yapım lüks mega yatında tatil yaparken objektife yansıdı
ABD'nin milyarder İtalya Büyükelçisi Tilman J. Fertitta, ailesiyle birlikte özel yapım lüks mega yatı 'The Boardwalk'ta görüntülendi.
69 yaşındaki Fertitta, ailesiyle birlikte İtalya'nın Portofino kentinde lüks mega yatında tatile çıktı.
Fertitta, 2024 yılının sonlarında ABD Başkanı Donald Trump tarafından İtalya Cumhuriyeti ve San Marino Cumhuriyeti'ne ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı. Fertitta aynı zamanda, Amerikalı milyarder bir iş insanı, televizyon kişiliği, New York Times'ın en çok satan yazarı ve profesyonel spor takımı sahibi olarak biliniyor.
Forbes'a göre, Fertitta'nın servetinin 11,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. İş insanının şu anda dünyanın en zenginleri listesinde 301'inci sırada yer aldığı bildiriliyor.
Fertitta, gösterişli yaşam tarzını ve zenginliğini sergilemekten çekinmiyor.
Fertitta'nın, Alman Lurssen tersanesi tarafından inşa edilen ve 2026 yılında teslim edilen 117 metrelik özel lüks yatının değeri, 450 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.