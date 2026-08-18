Milyarder Tilman J. Fertitta'nın 450 milyon dolarlık mega yat tatili

Fertitta, 2024 yılının sonlarında ABD Başkanı Donald Trump tarafından İtalya Cumhuriyeti ve San Marino Cumhuriyeti'ne ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı. Fertitta aynı zamanda, Amerikalı milyarder bir iş insanı, televizyon kişiliği, New York Times'ın en çok satan yazarı ve profesyonel spor takımı sahibi olarak biliniyor.