Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü! Kaybolan gemilerin ve uçakların ardındaki gizem bakın neymiş!

İnsanlar uzun bir süre bu sulardaki manyetik anomalilerin, uzaylıların veya kayıp kıta Atlantis'in kalıntılarının felaketlere yol açtığına inandı. Hatta pusulaların bu bölgede tamamen bozulduğu ve zaman kavramının yok olduğu gibi asılsız iddialar, dönemin magazin basını tarafından da sıkça beslenerek devasa bir panik dalgası yaratmıştı.