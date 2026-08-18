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        Haberler Gündem Konya'da 2 sürücünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Konya'da 2 sürücünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde pazar günü meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kazada öndeki araç savrulurken kopan parçaya çarpmamak için manevra yapan sürücünün karşı şeride uçtuğu görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Kaza anı kamerada! Korkunç

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin 2 araca çarptığı ve sürücüler Mehmet Emin Şen (36) ile Mustafa Kaya'nın (45) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Konya-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan Mehmet Emin Şen yönetimindeki otomobilin önünde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Şen, otomobilden kopan parçaya çarpmamak için manevra yaptı.

        KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Bu sırada Şen'in kullandığı otomobil de kontrol çıkıp, karşı yöne geçerek gurbetçi Hüseyin Sami Eke (45) yönetimindeki otomobil ile başka bir otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Mehmet Emin Şen ve Hüseyin Sami Eke ile Mustafa Kaya, ağır yaralandı.

        BİR KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin Sami Eke'nin tedavisi sürerken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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        #Konya
        #trafik kazası
        #son dakika haberi
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