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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil

        Son dakika: ABD Başkanı Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden veya planlanmış bir görüşmenin olmadığını söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve faaliyette olduğunu da öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil

        ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social dijital platformundan bir paylaşım yaparak ABD'nin İran'la bir görüşme içinde olmadığını söyledi.

        Paylaşım şöyle:

        "İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır.

        Deniz ablukası tam olarak yürürlüktedir. Hürmüz Boğazı açık ve faaliyettedir. Tüm su mayınları kaldırılmış veya imha edilmiştir."

        İran ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik bir 'yanılgı içinde' olduğunu söylüyor. İranlı üst düzey bir yetkili,

        Garibabadi, sosyal medya hesabından "Trump'ın Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı yakında ya düzeltilecek ya da biz bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz" paylaşımında bulunmuştu.

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        #Hürmüz Boğazı
        #trump
        #iran
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