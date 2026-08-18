Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşırken, Rus furtbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen 21 yaşındaki 10 numara, cuma günü Lokomotiv Moskova formasıyla son maçına çıktı. Orenburg karşılaşmasında takımının formasını giyen Batrakov, mücadelede golünü atarak Rus ekibine veda etti.

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, genç futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.

Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'un kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcunun gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Erzurumspor deplasmanına götürülmesi planlanıyor.

Batrakov, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.