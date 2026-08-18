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        Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı muhtemel 11'ler! (UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu)

        Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler mücadeleden galip ayrılarak Fransa'daki rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Son olarak 2008-2009 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig etabına katılarak 17 sezonluk hasretini noktalamak istiyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Fenerbahçe'nin Lyon maçı muhtemel 11'i ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        F.Bahçe'nin Lyon 11'i

        STAT: Chobani Stadyumu

        HAKEM: Sven Jablonski (Almanya)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırayacak.

        2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi.

        Elemelere 3. turdan başlayan Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, Çekya ekibi Sparta Prag'la karşılaştı. Çekya'daki mücadeleyi Sparta Prag 2-1 kazanırken Fransa'daki rövanşta Olimpik Lyon 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca

        Lyon: D. Greif, Maitland-Niles, R. Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, E. Nuamah, Tolisso, M. Fofana, Openda

        TALISCA FORMDA

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Olimpik Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Brezilya futbolcu Anderson Talisca olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 eleme maçında da fileleri havalandıran Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında da gol sevinci yaşadı. Talisca bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 5 gol kaydetti.

        OOSTERWOLDE ÇIKTI, LUKAKU GİRDİ

        Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı.

        Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan kaleci Mert Günok da maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Ankara'ya götürülmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, Olimpik Lyon karşısında 11'deki yerini alacak. Yeni transfer Romelu Lukaku'nun ismi de UEFA listesine eklendi. Belçikalı yıldız da Lyon'a karşı oynanacak maçlarda forma giyebilecek.

        "DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

        Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

        Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 47. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 47. maçına çıkıyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, söz konusu 46 maçta rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.

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