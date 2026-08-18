MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca
Lyon: D. Greif, Maitland-Niles, R. Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, E. Nuamah, Tolisso, M. Fofana, Openda
STAT: Chobani Stadyumu
HAKEM: Sven Jablonski (Almanya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırayacak.
2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi.
Elemelere 3. turdan başlayan Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, Çekya ekibi Sparta Prag'la karşılaştı. Çekya'daki mücadeleyi Sparta Prag 2-1 kazanırken Fransa'daki rövanşta Olimpik Lyon 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.