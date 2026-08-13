Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medyada çıkan asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:10 Güncelleme:
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 5'inci sezonuyla ekranlara gelecek. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, son günlerde 'Kızılcık Şerbeti' hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
Turgut, "Bazı sosyal medya mecralarında dizimizin bittiği haberleri sürekli gündeme getiriliyor. Bu haberler doğru değildir. 5'inci sezon çekimleri 25 Ağustos ta başlıyor. 18 Eylül'de ekranda olacağız. Görüşmek üzere" diyerek, söz konusu iddiaları yalanladı.
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