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        Haberler Magazin Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması

        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medyada çıkan asılsız iddialarla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 5'inci sezonuyla ekranlara gelecek. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, son günlerde 'Kızılcık Şerbeti' hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

        Turgut, "Bazı sosyal medya mecralarında dizimizin bittiği haberleri sürekli gündeme getiriliyor. Bu haberler doğru değildir. 5'inci sezon çekimleri 25 Ağustos ta başlıyor. 18 Eylül'de ekranda olacağız. Görüşmek üzere" diyerek, söz konusu iddiaları yalanladı.

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        #faruk turgut
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