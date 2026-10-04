Oyuncu Selçuk Yöntem, aldığı acı haberle yıkıldı. Devlet Tiyatrosu'nda da birlikte çalıştığı sınıf arkadaşı Ethem Özbora'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yöntem, üzüntüsünü "Sevgili sınıf arkadaşım ve Devlet tiyatrosun da birlikte kaç oyunda çalıştığımız değerli dekaratör Ethem Özbora'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın. Çok üzüldüm" sözleriyle ifade etti.

Işıl Yücesoy da Özbora'nın vefat haberinin ardından "Olmadı be Ethem Özbora, olmadı be güzel kardeşim. 'Orkestra'nın, 'Giydirici'nin, 'İzninle'nin tüm dekorları, senin o muhteşem tasarılarının içinde oynayan bütün aktör ve aktrisler öksüz kaldı. Ya dostluğunu yüreğini ne yapmalı? Ben de çok öksüz kaldım" paylaşımında bulundu.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden, İstanbul Devlet Tiyatrosu, eski sanat teknik müdür yardımcılarından Ethem Özbora'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yıllarını tiyatroya ve Devlet Tiyatrolarına adayan Özbora, dekoratör olarak sahne dünyamıza kattığı değerlerin yanı sıra üstlendiği idari sorumluluklarla da kurumumuza önemli katkılarda bulundu. Onun katkıları, sahnelerin görünür güzelliğinin ardında büyük bir özveriyle sürdürülen sanat ve teknik çalışmaların kıymetli bir parçası olarak hafızamızda yerini aldı. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Ethem Özbora'nın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ethem Özbora, Devlet Tiyatroları'nda ve çeşitli özel tiyatrolarda uzun yıllar boyunca önemli projelere imza atmıştır.

İşte görev aldığı oyunlardan bazıları:

Halktan Biri (Travis Pine) / Dekor Tasarım 2025

İzninle / Dekor Tasarım 2024

Ayak Bacak Fabrikası / Dekor Tasarım 2023

Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) / Dekor Tasarım 2020

Hırçın Kız / Dekor Tasarım 2018

Hababam Sınıfı / Dekor Tasarım 2018

Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını / Dekor Tasarım 2017

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Gulyabani / Dekor Tasarım 2017

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı / Dekor Tasarım 2015

İkinci Bölüm / Dekor Tasarım 2015

Canlı Maymun Lokantası / Dekor Tasarım 2013

Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni / Dekor Tasarım 2012

Kod Adı Kongo / Dekor Tasarım 2009

Hüzzam / Dekor Tasarım 2008

Amadeus / Dekor Tasarım 2006

Müzikli Kent / Dekor Tasarım 2002

Ben Ruhi Bey Nasılım / Dekor Tasarım 2001