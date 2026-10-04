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        Haberler Magazin Ethem Özbora hayatını kaybetti

        Ethem Özbora hayatını kaybetti

        Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora, hayata veda etti. Acı haberi, Devlet Tiyatrosu'nda birlikte çalıştığı sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 13:16 Güncelleme:
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        Ethem Özbora hayatını kaybetti

        Oyuncu Selçuk Yöntem, aldığı acı haberle yıkıldı. Devlet Tiyatrosu'nda da birlikte çalıştığı sınıf arkadaşı Ethem Özbora'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yöntem, üzüntüsünü "Sevgili sınıf arkadaşım ve Devlet tiyatrosun da birlikte kaç oyunda çalıştığımız değerli dekaratör Ethem Özbora'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın. Çok üzüldüm" sözleriyle ifade etti.

        Işıl Yücesoy da Özbora'nın vefat haberinin ardından "Olmadı be Ethem Özbora, olmadı be güzel kardeşim. 'Orkestra'nın, 'Giydirici'nin, 'İzninle'nin tüm dekorları, senin o muhteşem tasarılarının içinde oynayan bütün aktör ve aktrisler öksüz kaldı. Ya dostluğunu yüreğini ne yapmalı? Ben de çok öksüz kaldım" paylaşımında bulundu.

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        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden, İstanbul Devlet Tiyatrosu, eski sanat teknik müdür yardımcılarından Ethem Özbora'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yıllarını tiyatroya ve Devlet Tiyatrolarına adayan Özbora, dekoratör olarak sahne dünyamıza kattığı değerlerin yanı sıra üstlendiği idari sorumluluklarla da kurumumuza önemli katkılarda bulundu. Onun katkıları, sahnelerin görünür güzelliğinin ardında büyük bir özveriyle sürdürülen sanat ve teknik çalışmaların kıymetli bir parçası olarak hafızamızda yerini aldı. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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        Ethem Özbora'nın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Ethem Özbora, Devlet Tiyatroları'nda ve çeşitli özel tiyatrolarda uzun yıllar boyunca önemli projelere imza atmıştır.

        İşte görev aldığı oyunlardan bazıları:

        Halktan Biri (Travis Pine) / Dekor Tasarım 2025

        İzninle / Dekor Tasarım 2024

        Ayak Bacak Fabrikası / Dekor Tasarım 2023

        Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) / Dekor Tasarım 2020

        Hırçın Kız / Dekor Tasarım 2018

        Hababam Sınıfı / Dekor Tasarım 2018

        Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını / Dekor Tasarım 2017

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        Gulyabani / Dekor Tasarım 2017

        Sersem Kocanın Kurnaz Karısı / Dekor Tasarım 2015

        İkinci Bölüm / Dekor Tasarım 2015

        Canlı Maymun Lokantası / Dekor Tasarım 2013

        Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni / Dekor Tasarım 2012

        Kod Adı Kongo / Dekor Tasarım 2009

        Hüzzam / Dekor Tasarım 2008

        Amadeus / Dekor Tasarım 2006

        Müzikli Kent / Dekor Tasarım 2002

        Ben Ruhi Bey Nasılım / Dekor Tasarım 2001

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        #vefat
        #Selçuk Yöntem
        #ışıl yücesoy
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