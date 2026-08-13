Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
TÜİK, temmuz ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 2 bin 120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında azalarak 11 bin 203 olarak gerçekleşti
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:52 Güncelleme:
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Yabancıların en çok konut satın aldığı iller şöyle:
BURSA: 24
2
AYDIN: 24
3
İZMİR: 27
4
TRABZON: 29
5
MUĞLA: 30
6
YALOVA: 40
7
KOCAELİ: 41
8
ANKARA: 87
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