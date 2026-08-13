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        Haberler Ekonomi Emlak Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?

        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?

        TÜİK, temmuz ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 2 bin 120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında azalarak 11 bin 203 olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        1

        Yabancıların en çok konut satın aldığı iller şöyle:

        BURSA: 24

        2

        AYDIN: 24

        3

        İZMİR: 27

        4

        TRABZON: 29

        5

        MUĞLA: 30

        6

        YALOVA: 40

        7

        KOCAELİ: 41

        8

        ANKARA: 87

        9

        MERSİN: 128

        10

        ANTALYA: 661

        11

        İSTANBUL: 889

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