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        Haberler Sağlık Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası

        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası

        Ankara'da 10 yaşındaki Merve Sena Sümer'in, öksürük şikayetiyle götürüldüğü özel çocuk kliniğinde antibiyotik iğnesi sonrası alerjik reaksiyon geçirip, yatağa bağımlı hale gelmesine ilişkin davada mahkeme, çocuk doktoru T.K.D.'ye 'taksirle yaralama' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ve 6 ay meslekten men cezası verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası

        Emel ve Ömer Sümer çiftinin çocukları Merve Sena Sümer'e, 28 Ekim 2021'de öksürük şikayetiyle ailesi tarafından götürüldüğü özel çocuk sağlığı kliniğinde çocuk doktoru T.K.D. tarafından antibiyotik iğnesi uygulandı. Sümer, alerjik reaksiyon nedeniyle baygınlık geçirdi. Solunumu duran Sümer, ambulansla götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale ile hayata döndürüldü; ancak bu süreçte yaklaşık 35 dakika kalbi dururken, beynine oksijen gitmedi. 69 gün yoğun bakımda kalan Merve Sena Sümer, yüzde 98 engelli kalıp, yatağa bağımlı hale geldi.

        4 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

        Aile, klinik sahibi M.A. ve çocuk doktoru T.K.D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, soruşturma izni vermezken, ailenin itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi, bu kararı kaldırıp, soruşturma yapılmasını kararlaştırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda çocuk hastalıkları uzmanı Dr. T.K.D. hakkında 'Taksirle yaralanmaya neden olmak' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ

        Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan doktor, tıp merkezinde yapılan müdahale sırasında özen yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle kusurlu bulundu. Gerekçeli kararda, tıp merkezi statüsündeki sağlık kuruluşunda anafilaksi tablosuna ilk müdahalenin daha etkin ve organize şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. Hastanın enjeksiyon sonrasında gözlem altında tutulmak yerine bekleme salonuna gönderilmesi, 112 Acil Servis'e hastanın genel durumunun ve düşünülen tanıların tam olarak aktarılmaması, anafilaksi tablosundan bahsedilmemesi, hasta stabil hale gelmeden ambulansa teslim edilmesi ve sevk edilen hastaneye yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme notu verilmemesine de dikkat çekildi.

        TAKDİR İNDİRİMİ

        Mahkeme, T.K.D.’ye 'Taksirle yaralama' suçundan önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu ceza takdir indirimi ve basit yargılama usulü nedeniyle yapılan indirimle 11 ay 7 güne düşürülüp, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca sanık hakkında doktorluk mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek taksirli suçtan mahkum olması nedeniyle 6 ay süreyle doktorluk mesleğini icra etmekten yasaklanmasına karar verildi. Bu kararın, hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe gireceği belirtildi.

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