Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.132,06 %-0,28
        DOLAR 47,9204 %0,02
        EURO 55,4566 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.773,56 %-0,46
        FAİZ 40,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,57 %-0,82
        BITCOIN 64.113,00 %-0,37
        GBP/TRY 64,8483 %-0,10
        EUR/USD 1,1568 %-0,10
        BRENT 91,33 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 11.074,77 %-0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

        Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

        İstanbul'da yapımı planlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 09:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

        İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerine yeni metro hattı geliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı sistem projelerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

        Karar kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nın ek 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine "Ümraniye, Kavacık, Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı" eklendi.

        Böylece İstanbul'da daha önce İBB tarafından projelendirme çalışmaları sürdürülen Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

        Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün görüşmesi sonucu Ortaçeşme Durağı, Beykoz-Kavacık-Ümraniye metro hattına dahil edilmişti.

        Yeni metro hattı toplam 17,49 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyon yer alacak.

        "YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür etti.

        Gürzel, "Beykozumuzun ulaşım geleceğini değiştirecek bu büyük yatırımın her aşamasını yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor
        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Aşkla zirvede
        Aşkla zirvede
        İşsizlik maaşında sürelere dikkat!
        İşsizlik maaşında sürelere dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Musaba İngiltere yolunda!