Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerine yeni metro hattı geliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı sistem projelerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Karar kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nın ek 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine "Ümraniye, Kavacık, Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı" eklendi.

Böylece İstanbul'da daha önce İBB tarafından projelendirme çalışmaları sürdürülen Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün görüşmesi sonucu Ortaçeşme Durağı, Beykoz-Kavacık-Ümraniye metro hattına dahil edilmişti.

Yeni metro hattı toplam 17,49 kilometre uzunluğunda olacak ve 14 istasyon yer alacak.

"YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür etti.

Gürzel, "Beykozumuzun ulaşım geleceğini değiştirecek bu büyük yatırımın her aşamasını yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.