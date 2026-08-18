Kavga dehşetle sonuçlandı! Uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu öldürdü!
İzmir'de bir kişi, uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu çıkan kavgada pompalı tüfekle öldürdü. Feci olayın ardından B.K. adlı baba, silahıyla polis merkezine giderek teslim oldu
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 09:27 Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba, polis merkezine giderek teslim oldu.
AA'da yer alan habere göre, dün akşam B.K. (46) ile oğlu Furkan K. (21) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.K, oğlunu yanında bulunan pompalı tüfekle vurdu.
POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Furkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan K'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından B.K, silahıyla polis merkezine giderek teslim oldu. Öte yandan Furkan K'nin uyuşturucu kullandığı, kavganın bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ