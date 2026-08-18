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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv devi Stellantis 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor

        Otomotiv devi Stellantis 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor

        Otomotiv devi Stellantis, radyo yazılımındaki bir sorunun arka görüş kameralarının düzgün çalışmasını engelleyebileceği gerekçesiyle dünya genelinde 955 bin aracı geri çağıracağını açıkladı. İşte geri çağırılan modeller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        Otomotiv devi 1 milyona yakın aracı geri çağırıyor

        Otomotiv devi Stellantis, radyo yazılımındaki bir sorunun arka görüş kameralarının düzgün çalışmasını engelleyebileceği gerekçesiyle dünya genelinde 955 bin aracı geri çağıracağını açıkladı.

        Bloomberg'in aktardığına göre, geri çağırma kapsamında ABD'de 2026 ve 2027 model yılı Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid ve Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer ve Wrangler ile Ram 1500, 2500 ve ProMaster modelleri dahil olmak üzere yaklaşık 848 bin araç yer alıyor.

        Şirket, Kanada, Meksika ve diğer pazarlarda da yaklaşık 107 bin aracın geri çağrılacağını bildirdi.

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