Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız bir araya geldi
Rüştü Onur Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız, oğulları Kemal'in 8'inci yaş gününü kutlamak için buluştu. Oyuncu o anları, "İlk göz ağrımız Kemal, iyi ki doğdun" notuyla yayımladı
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran 2024'te iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşanmıştı. İkilinin bu evliliklerinden Kemal ve Uygar adında iki çocuğu bulunuyor.
Eski eşler, oğulları Kemal'in 8'inci yaş gününü kutlamak için bir araya geldi.
Rüştü Onur Atilla, eski eşi ve oğullarıyla bir arada olduğu o anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
"İLK GÖZ AĞRIMIZ"
Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Kemal Bey 8 yaşında. İlk göz ağrımız Kemal, iyi ki doğdun aslan oğlum, varlığım varlığına armağan olsun. Seni çok seviyoruz.
Sinem Ayyıldız ve Rüştü Onur Atilla, oğulları Kemal'in ilk okul gününde de oğullarının yanında yer almıştı. Ayyıldız, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Öte yandan Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Ancak çiftin birlikteliği uzun soluklu olmamış, Nez kısa süre sonra Rüştü Onur Atilla ile ayrıldıklarını açıklamıştı.