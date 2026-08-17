Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız bir araya geldi

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran 2024'te iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşanmıştı. İkilinin bu evliliklerinden Kemal ve Uygar adında iki çocuğu bulunuyor.