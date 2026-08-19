Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek

        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek

        ABD'de yapılan bir araştırma, kabin memurları ve pilotların radyasyon bağlantılı kanserlerden ölme riskinin, diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek

        ABD'de 12 milyonu aşkın kişiye ait verilerin incelendiği çalışmada araştırmacılar lösemi, lenfoma, multipl miyelom ile cilt, meme, tiroid, prostat ve merkezi sinir sistemi kanserleri başta olmak üzere, radyasyonla ilişkili kanser ölüm oranlarını ele aldı.

        Araştırmacılar, 500'ü aşkın meslek arasında radyasyona bağlı kanser ölüm oranının en yüksek kabin memurlarında görüldüğünü, pilotların ise ikinci sırada geldiğini tespit etti.

        Araştırmada, kabin memurlarının radyasyonla ilişkili kanser türlerinden hayatını kaybetme olasılığının diğer meslek gruplarında çalışanlardan yüzde 50, pilotların ise yüzde 36 daha yüksek olduğu kaydedildi.

        Bu iki meslek grubunda radyasyonla ilişkili her bir kanser türüne bağlı ölüm olasılığının "olağanüstü derecede yüksek" olduğu belirlendi.

        Araştırmanın sonuçları JAMA dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kanser
        #pilot
        #kabin memurları
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!