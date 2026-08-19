İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Yeni tarifede 21 kilometreyi aşan güzergahların yıllık maliyeti 90 bin lirayı aştı
İstanbul’da okul servis ücretleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yüzde 10 zamlandı.
Yeni tarifede ücretler, okul ile öğrenci evi arasındaki mesafeye göre belirlenirken, aylık ve yıllık ücretler ayrı ayrı açıklandı. Tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösteriyor ve KDV’yi kapsıyor.
MESAFEYE GÖRE SERVİS ÜCRETLERİ
Yeni dönemde uygulanacak aylık ve yıllık azami servis ücretleri şöyle:
PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 5 İNDİRİM
2026-2027 eğitim öğretim dönemi için aylık ücretler 8,97 aylık eğitim süresi üzerinden hesaplanarak yıllık toplam ücret belirleniyor. Okulun haftada 2 gün açık olması halinde aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75’i, 4 gün açık olması halinde ise yüzde 90’ı ödenecek.
Veliler servis ücretlerini yıllık veya yarıyıllık bedel üzerinden taksitlendirebilecek. Ödemeler nakit ya da kredi kartıyla yapılabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 5 indirim uygulanacak.
REHBER PERSONEL ÜCRETİ EKLENEBİLECEK
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde rehber personel bulundurulması zorunlu olacak. Bu öğrencilerin servis ücretlerine en fazla yüzde 35 oranında rehber personel ücreti eklenebilecek.
Lise ve dengi okullarda ise servis ücretine rehber personel ücreti ilave edilmeyecek.
25 KİLOMETREYİ AŞANLARA EK ÜCRET
Servis ücretlerinde mesafe hesabı, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergahının uzunluğu dikkate alınarak yapılacak. Ücret hesabında tek gidiş mesafesi esas alınırken dönüş için ayrıca kilometre hesabı yapılmayacak.
25 kilometrenin üzerindeki her kilometre için 87,99 TL ilave ücret alınacak. Köprü geçiş ücreti ise toplam öğrenci sayısına bölünerek servis ücretine eklenecek.
KARDEŞ İNDİRİMİ UYGULANACAK
Aynı okula giden kardeşler için de indirim uygulanacak. Buna göre ilk çocuk tam ücret öderken, ikinci çocuk için yüzde 10, üçüncü çocuk ve sonrakiler için yüzde 20 indirim yapılacak.
Tarifede belirlenen tam ücretin altında, en az yüzde 20 oranında indirim yapılması halinde ayrıca kardeş indirimi uygulanmayacak.