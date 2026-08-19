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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da servis ücretleri belli oldu

        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu

        İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Yeni tarifede 21 kilometreyi aşan güzergahların yıllık maliyeti 90 bin lirayı aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu

        İstanbul’da okul servis ücretleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yüzde 10 zamlandı.

        Yeni tarifede ücretler, okul ile öğrenci evi arasındaki mesafeye göre belirlenirken, aylık ve yıllık ücretler ayrı ayrı açıklandı. Tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösteriyor ve KDV’yi kapsıyor.

        MESAFEYE GÖRE SERVİS ÜCRETLERİ

        Yeni dönemde uygulanacak aylık ve yıllık azami servis ücretleri şöyle:

        • 0-1 km: Aylık 4.456 TL, yıllık 39.970 TL
        • 1-3 km: Aylık 4.772 TL, yıllık 42.804 TL
        • 3-5 km: Aylık 5.157 TL, yıllık 46.258 TL
        • 5-7 km: Aylık 5.379 TL, yıllık 48.249 TL
        • 7-9 km: Aylık 5.671 TL, yıllık 50.868 TL
        • 9-11 km: Aylık 6.569 TL, yıllık 58.923 TL
        • 11-13 km: Aylık 7.561 TL, yıllık 67.822 TL
        • 13-15 km: Aylık 7.942 TL, yıllık 71.239 TL
        • 15-17 km: Aylık 8.573 TL, yıllık 76.899 TL
        • 17-19 km: Aylık 9.064 TL, yıllık 81.304 TL
        • 19-21 km: Aylık 9.645 TL, yıllık 86.515 TL
        • 21-23 km: Aylık 10.046 TL, yıllık 90.112 TL
        • 23-25 km: Aylık 10.436 TL, yıllık 93.610 TL
        • 25 km üzeri: Her ilave kilometre için 87,99 TL ücret uygulanacak.

        PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 5 İNDİRİM

        2026-2027 eğitim öğretim dönemi için aylık ücretler 8,97 aylık eğitim süresi üzerinden hesaplanarak yıllık toplam ücret belirleniyor. Okulun haftada 2 gün açık olması halinde aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75’i, 4 gün açık olması halinde ise yüzde 90’ı ödenecek.

        Veliler servis ücretlerini yıllık veya yarıyıllık bedel üzerinden taksitlendirebilecek. Ödemeler nakit ya da kredi kartıyla yapılabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 5 indirim uygulanacak.

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        REHBER PERSONEL ÜCRETİ EKLENEBİLECEK

        Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde rehber personel bulundurulması zorunlu olacak. Bu öğrencilerin servis ücretlerine en fazla yüzde 35 oranında rehber personel ücreti eklenebilecek.

        Lise ve dengi okullarda ise servis ücretine rehber personel ücreti ilave edilmeyecek.

        25 KİLOMETREYİ AŞANLARA EK ÜCRET

        Servis ücretlerinde mesafe hesabı, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergahının uzunluğu dikkate alınarak yapılacak. Ücret hesabında tek gidiş mesafesi esas alınırken dönüş için ayrıca kilometre hesabı yapılmayacak.

        25 kilometrenin üzerindeki her kilometre için 87,99 TL ilave ücret alınacak. Köprü geçiş ücreti ise toplam öğrenci sayısına bölünerek servis ücretine eklenecek.

        KARDEŞ İNDİRİMİ UYGULANACAK

        Aynı okula giden kardeşler için de indirim uygulanacak. Buna göre ilk çocuk tam ücret öderken, ikinci çocuk için yüzde 10, üçüncü çocuk ve sonrakiler için yüzde 20 indirim yapılacak.

        Tarifede belirlenen tam ücretin altında, en az yüzde 20 oranında indirim yapılması halinde ayrıca kardeş indirimi uygulanmayacak.

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        #servis ücreti
        #istanbul
        #okul servisi
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