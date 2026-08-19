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        Haberler Dünyadan Madonna'ya 68'inci yaş günü için sirtakili kutlama

        Madonna'ya 68'inci yaş günü için sirtakili kutlama

        Madonna, çocukları ve sevgilisi Akeem Morris ile birlikte Yunanistan'da 68'inci yaş günü kutlaması yaptı. Yunan müziği eşliğinde eğlenen aile, geleneksel sirtaki dansı yapmayı da ihmal etmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Madonna, Yunanistan'da 68'inci yaş gününü beş çocuğu ve erkek arkadaşıyla birlikte kutladı. 16 Ağustos'ta 68 yaşına giren ünlü yıldız, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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        Altın çocuk annesi 'Popun Kraliçesi', kızları Lourdes Leon (29), Mercy James (20), ikizler Stella ve Estere (13) ve oğlu Rocco Ritchie (26) ile kutlama pozları verdi.

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        Kutlamada Madonna'nın 30 yaşındaki sevgilisi Akeem Morris de yer aldı. Amerikalı yıldızın 20 yaşındaki oğlu David Banda ise kutlamada yoktu.

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        Geleneksel Yunan müziği eşliğinde eğlenen ailenin neşesi, fotoğraflara da yansıdı. Madonna'nın Carlos Leon'dan olan kızı Lourdes ile yönetmen Guy Ritchie'den olan oğlu Rocco sirtaki dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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        Madonna, ailesiyle yaptığı kutlamayı, "Bugün benim doğum günüm! Ye, dua et, sev, iç, dans et, tabak kır, kedileri besle! Tanrıya şükür!" notuyla paylaştı.

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        Madonna'nın, ikisi biyolojik ve dördü evlatlık olmak üzere toplam altı çocuğu var. Sanatçı, dört çocuğunu Malavi'den evlat edindi.

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        Madonna, 2005'te büyük başarı yakalayan 'Confessions on a Dance Floor' albümünün devamı niteliğindeki son albümü 'Confessions II'yi temmuz ayında piyasaya sürmüştü. MTV Video Müzik Ödülleri adaylıkları dün açıklandı. Madonna en çok adaylık alan sanatçı oldu.

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        7 Grammy ödüllü şarkıcı, tam 11 ödül için MTV Video Müzik Ödülleri'nde yarışıyor.

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        Madonna, MTV'nin en büyük ödülü olan 'Yılın Klibi' ödülü için Taylor Swift ile yarışacak. Swift'in 'The Fate of Ophelia' klibi ile Madonna'nın 'Confessions II' klibi, ödülün en büyük iki adayı olarak görülüyor.

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        #Madonna
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        #yunanistan
        #madonnanın çocukları
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