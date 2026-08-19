Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.127,98 %-0,03
        DOLAR 47,9367 %0,06
        EURO 55,5589 %0,14
        GRAM ALTIN 6.688,42 %0,17
        FAİZ 40,96 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,55 %-1,09
        BITCOIN 64.319,00 %-0,36
        GBP/TRY 64,9572 %0,14
        EUR/USD 1,1586 %0,09
        BRENT 91,50 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 10.935,56 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar! Peşin kirada yeni dönem

        Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar! Peşin kirada yeni dönem

        Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedeli peşin alınan evin satışının ardından, satış tarihinden sonraki kısma ilişkin kira bedelinin evin yeni sahibine verilmemesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı buldu ve kanun yararına bozdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yargıtay'dan ev sahiplerini ilgilendiren karar

        Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan Y.Ö, B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023'te satın aldı. Y.Ö, satın aldığı evdeki kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti. Kiracının, kira bedelini evin önceki sahibi B.K'ye ödediğini belirtmesi üzerine Y.Ö, B.K'den bedeli talep etti, ancak talebi reddedildi. Evin yeni sahibi Y.Ö, B.K'ye dava açtı.

        Yargılamayı yapan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının B.K'de olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

        Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu.

        Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

        KARARIN GEREKÇESİNDEN

        Dairenin kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ilişkin aylık kirayı B.K'ye ödediği, Y.Ö'nün 18 Aralık'ta evi satın aldığı anımsatıldı.

        6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 18 Aralık tarihinden itibaren Y.Ö'nün kira sözleşmesinin tarafı olduğuna işaret edilen kararda, "Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür." ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #peşin kira
        #ev sahibi
        #kiracı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz!"
        "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz!"