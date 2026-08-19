Serenay Sarıkaya'nın 'evlilik' sessizliği
Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, evlilikle ilgili yöneltilen sorulara sadece gülümsemekle yetindi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, "Her şey güzel, çok teşekkür ederim" dedi.
Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile birlikteliği olan oyuncu, evlilikle ilgili yöneltilen sorular karşısında ise sadece gülümsemekle yetindi ve daha sonra otomobiline binerek oradan ayrıldı.
Öte yandan Mert Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti.
Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda ise romantik rutinini bozmayan sevgilisinin kendisine aldığı çiçekleri paylaşmıştı.
Çift, sezonun yorgunluğunu atmak için de Tayland'a gitmişti.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Phuket'i ve Tayland'ın başkenti olan Bangkok'u gezmişti.