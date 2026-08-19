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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın 'evlilik' sessizliği

        Serenay Sarıkaya'nın 'evlilik' sessizliği

        Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, evlilikle ilgili yöneltilen sorulara sadece gülümsemekle yetindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 07:47 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıkaya, "Her şey güzel, çok teşekkür ederim" dedi.

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        Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile birlikteliği olan oyuncu, evlilikle ilgili yöneltilen sorular karşısında ise sadece gülümsemekle yetindi ve daha sonra otomobiline binerek oradan ayrıldı.

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        Öte yandan Mert Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti.

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        Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda ise romantik rutinini bozmayan sevgilisinin kendisine aldığı çiçekleri paylaşmıştı.

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        Çift, sezonun yorgunluğunu atmak için de Tayland'a gitmişti.

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        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Phuket'i ve Tayland'ın başkenti olan Bangkok'u gezmişti.

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        Sarıkaya, tatil fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

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        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
        #evlilik
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