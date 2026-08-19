The Economist'ten Nobel ödüllü Daron Acemoğlu'na sert eleştiri

The Economist dergisinde yayımlanan makalede Nobel ödüllü ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu'na yönelik sert eleştiriler yer aldı.

Acemoğlu'nun akademik kariyeri ile ilgili yazıda "Ancak birkaç ekonomiste biraz içirin, bazıları bu kişi hakkında gerçek görüşlerini dile getirmekten çekinmeyecektir. Teorik çalışmalarının çoğu faydalı, ancak modellerini daha önce denenmiş ve başarısız olmuş popülist politikaları desteklemek için kullanıyor" eleştirileri yer aldı.

Makalede ismini açıklamayan bazı ekonomistlerin görüşleri yer verilirken, kimliğini gizlemeden Nobel ödüllü ismi eleştiren ekonomi yazarı Noah Smith'in "Acemoğlu hakkında tam on yıldır bağırıyorum" sözlerine 'bazı yazarların cesarete ihtiyacı yok' denilerek yer verildi.

Acemoğlu'nun Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmasına temel oluşturan çalışmalar ve yapay zeka hakkındaki sözleri de mercek altına alındı.

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Makalenin kapanışında ise Acemoğlu'nun yapay zeka tartışmasındaki görüşleri eleştirilirken "Sayın Acemoğlu'nun yapay zeka tartışmasındaki etkisi, önde gelen onlarca ekonomistin imzaladığı son bildiride açıkça görülüyor. Peki, bu biz tam olarak kim? Trump yönetimi mi? Ve hangi tür yapay zekanın insanları tamamlayıp tamamlamadığına kim karar verecek? Dilekçeyi imzalayan ekonomistler bile bundan tam olarak emin olmadıklarını söylüyorlar. Sayın Acemoğlu'nun şöhreti o kadar büyük ki, bazen eleştirel düşünme yeteneğini kör edebiliyor" yorumuna yer verildi.

Bahsedilen makalede kişisel yorum ve görüşler olmasına karşın The Economist'teki hiçbir yazarın haberde imzasının olmaması ise dikkat çekti.

ACEMOĞLU'NDAN MAKALEYE TEPKİ

Acemoğlu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu yazıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve The Economist'ten kendisine cevap hakkı verilmesini istedi.

Acemoğlu yazısında "The Economist dergisinin makalesinden hiç memnun değilim, bu makale bir karalama yazısı gibi hissettiriyor. Bunun da bir arka planı var, ki bu daha endişe verici (bir noktada bunu da paylaşacağım gibi). Kendilerinden yanıt vermeme izin vermelerini rica ettim. Cevaplarını bekliyorum. Eğer dergide değilse, yanıtımı burada paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

I am not happy about the Economist’s article, which feels like a hit piece. There is also a background to it, which is more troubling (as I will share at some point). I asked them to allow me to respond. I am waiting for their answer. If not in the magazine, I will share my… — Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) August 18, 2026

KİTABI YAKINDA ÇIKACAK

Acemoğlu, liberal demokratik kurumların son birkaç on yılda nasıl kendi kendilerini krize sürükledikleri ve değiştiklerini anlattığı kitabı 'Hangi Liberal Demokrasi' bu ay yayımlandı.

İktisatçı Thomas Piketty, Hangi Liberal Demokrasi için yaptığı değerlendirmede eserin "Roosevelt tarzı ‘işçi sınıfı liberalizmi'nin yeniden inşası" açısından güçlü bir sav ortaya koyduğunu belirtti.

* Haberin görseli Associated Press'ten ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.