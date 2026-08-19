Galatasaray'da Richarlison sürprizi!
Galatasaray yönetimi hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, gündeme bomba bir isim daha geldi. Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison, sarı-kırmızılı kulübe önerildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, golcü takviyesi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Osimhen'in arkasına daha önce U23 kontenjanına uygun bir simi düşünen sarı-kırmızılı yönetim bu düşüncesinden vazgeçerek deneyimli isimlere yöneldi.
Golcü arayışlarının sürdüğü Galatasaray'a Jonathan David'in ardından bir başka yıldız futbolcu Richarlison da önerildi.
GALATASARAY'DAN YANIT BEKLİYOR
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Tottenham'dan ayrılma düşüncesi olan Brezilyalı yıldıza sarı-kırmızılı yönetimin şu an için herhangi bir geri dönüş yapmadığı belirtildi.
Oyuncu tarafının Galatasaray'dan haber beklediği, teklif gelmediği takdirde ise Richarlison'un Everton'a imza atabileceği ifade edildi.
29 yaşındaki Sambacı'nın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpte oynamaya oldukça sıcak baktığı da belirtiliyor.
9 SEZONDUR PREMIER LİG'DE
Premier Lig'de 9 sezondur top koşturan Richarlison, İngiltere'de daha önce Everton ve Watford formalarını giydi.
Geçen sezon Tottenham formasıyla 43 resmi maça çıkan Brezilyalı santrfor, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.