Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, golcü takviyesi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Osimhen'in arkasına daha önce U23 kontenjanına uygun bir simi düşünen sarı-kırmızılı yönetim bu düşüncesinden vazgeçerek deneyimli isimlere yöneldi.

Golcü arayışlarının sürdüğü Galatasaray'a Jonathan David'in ardından bir başka yıldız futbolcu Richarlison da önerildi.

🚨 Richarlison Galatasaray'a önerildi!



🎙️ @ccelikcagatay: Galatasaray'da santrfor çalışmaları aslında tecrübeli bir oyuncuya doğru evrilmiş vaziyette. Daha önce burada Osimhen'in arkasına U23 kontenjanı olan, yani 23 yaş altı oyuncular bakıyordu Galatasaray. Ancak burada bir… https://t.co/XwsBCQnI6W pic.twitter.com/jfxhq4Do0W — HT Spor (@HTSpor) August 19, 2026

GALATASARAY'DAN YANIT BEKLİYOR

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Tottenham'dan ayrılma düşüncesi olan Brezilyalı yıldıza sarı-kırmızılı yönetimin şu an için herhangi bir geri dönüş yapmadığı belirtildi.

Oyuncu tarafının Galatasaray'dan haber beklediği, teklif gelmediği takdirde ise Richarlison'un Everton'a imza atabileceği ifade edildi.

29 yaşındaki Sambacı'nın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı-kırmızılı kulüpte oynamaya oldukça sıcak baktığı da belirtiliyor.

9 SEZONDUR PREMIER LİG'DE

Premier Lig'de 9 sezondur top koşturan Richarlison, İngiltere'de daha önce Everton ve Watford formalarını giydi.

Geçen sezon Tottenham formasıyla 43 resmi maça çıkan Brezilyalı santrfor, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.