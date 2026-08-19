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        Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün araştırılması için feth-i kabir işlemi başladı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

        Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.

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