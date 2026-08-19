Fenerbahçe'de Asensio tartışması! Spor yazarları İsmail Kartal'ın tercihini değerlendirdi

HALİL ÖZER (Milliyet):

"Fenerbahçe bu maça Asensio ile başlasa daha iyi mi olurdu? Bence kesinlikle evet. O ilk başta oynasa hem Greenwood daha diri kalır hem de daha çok gol pozisyonları yakalayabilirdi.

Ama anlaşılmaz bir şekilde İsmail hoca bu oyuncuya gözle görülür bir şekilde kafayı taktı. Ne istiyor ben de bilmiyorum. Elinde böyle bir cevher var kaybetmek için her şeyi yapıyor. Akıl alır gibi değil. Bir futbolcuyu kaybetmek çok kolay ama kazanmak zordur. Hoca kolay yolu seçiyor."