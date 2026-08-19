Fenerbahçe'de Asensio tartışması! Spor yazarları İsmail Kartal'ın tercihini değerlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından en çok tartışılan konu Asensio'nun maça yedek kulübesinde başlaması olurken, spor yazarları da İsmail Kartal'ın bu tercihinin maça yansımasını değerlendirdi. İşte yazarlardan Asensio yorumları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında ağırladığı Lyon ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşmaya İsmail Kartal'ın Asensio tercihi damga vurdu. İspanyol yıldızı yedek soyunduran Kartal'ın bu tercihi taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından eleştirildi. Mücadelenin ardından maç yazılarını kaleme alan spor yazarları, Asensio'yu 73. dakikada oyuna sokan İsmail Kartal'ı eleştirdi. İşte spor basınından Asensio yorumları...
İBRAHİM YILDIZ (Habertürk):
"Taraftarın isteği sonrası oyuna Asensio girdi. Teknik direktör adına sıkıntılı bir durum. Asensio geçen sezonun en başarılı ismiydi. Bu oyuncuyu kazanmak zorunluluğu ortada. Futbolcuların hızı düşüktü. Daha çok topu ayaklarına beklediler. Hareketli değildiler. 'Lyon’u ezberledik' diyen İsmail Kartal ve ekibinin dersine iyi çalışmadıkları görüldü."
HALİL ÖZER (Milliyet):
"Fenerbahçe bu maça Asensio ile başlasa daha iyi mi olurdu? Bence kesinlikle evet. O ilk başta oynasa hem Greenwood daha diri kalır hem de daha çok gol pozisyonları yakalayabilirdi.
Ama anlaşılmaz bir şekilde İsmail hoca bu oyuncuya gözle görülür bir şekilde kafayı taktı. Ne istiyor ben de bilmiyorum. Elinde böyle bir cevher var kaybetmek için her şeyi yapıyor. Akıl alır gibi değil. Bir futbolcuyu kaybetmek çok kolay ama kazanmak zordur. Hoca kolay yolu seçiyor."
UĞUR MELEKE (Hürriyet):
"Fenerbahçe kadrosunda tek kreatif orta saha oyuncusu şu anda Asensio. Elinde daha iyisi olsa elbette Asensio’yu kenarda oturtabilirsin. Ancak yoksa, Asensio’yu oturtma lüksün olmuyor. İki Graz, bir Gençlerbirliği maçında 60’larda Asensio’yu çıkararak ezbere bir değişiklik yaptığını hissettirmişti zaten İsmail Hoca.
Hafta sonunda İsmail Kartal’ın bir “Asensio saati” var ve alarmı çalınca oyundan alıyor İspanyol’u demiştim. O saati artık pek fazla kullanma şansı olmayabilir İsmail Hoca’nın maalesef. Zira tercihleri yanlış. Sonuçlar bireysel performanslara bağımlı. Ve bir planı yok hissi veriyor."
İLKER YAĞCIOĞLU (Takvim):
"Asensio'da da geçen seneki yüzde yüzünü veren görüntü yok. Aralarında bir soğukluk var o belli oluyor. Onu da İsmail hoca ikna edecek. Etmeli.
Normal şartlarda ikinci yarının başında da Asensio değişikliğini yapabilirsin. Bence Asensio ile başlasaydı en azından taraftarın talebiyle oyuna soktu gibi bir izlenim yaşamak zorunda kalmazdı."
SERKAN AKCAN (Fanatik):
"Asensio oyuna girene kadar Fenerbahçe’nin 73 dakikada ürettiği gol beklentisi sadece 0.28’di. Kadıköy’de böylesi coşkulu bir taraftar kitlesinin önünde bu kadar kısır bir oyun oynamanın izahı İsmail Kartal için kolay değil. Ama hafta sonu Gençlerbirliği deplasmanında bu maç için yaptığı rotasyon başına nasıl bir dert açtıysa dün gece Lyon karşısında seçtiği oyun ve oyuncular benzer sorunları yaratan unsurdu.
Asensio hali hazırda hemen her antrenörün takımında görmek isteyeceği, üzerine plan yapacağı bir süperstar. Luis Enrique’nin bir önceki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sezonunda elinde geniş bir kadro olmasına rağmen PSG’de bir çok maçta santrforsuz oyunun santrforu yaptığı Asensio’yu İsmail hoca yedek bırakabiliyor. Eminim Lyon’un hocası Fonseca’nın dün gece en sevindiği karar bu olmuştur. İsmail hocanın Asensio’suz planında santrforda Vedat ve yanında Talisca ile merkezdeki Kante ile Guendouzi’nin arasında derin bir boşluk oluştu. Lyon buraları Tolisso, Morton, Tessman ile doldurunca Fenerbahçe kaleye gidemedi."
İSMAİL KARTAL NE DEDİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından Asensio hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:
"Asensio bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece rakibe göre oynaması gerekenleri oynattık. Asensio'yu oynatmak planlarımızda vardı. Bu şekilde gelişti."