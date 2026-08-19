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        Haberler Gündem Güncel Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!

        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!

        Aksaray'da devrilip alev alan TIR'da ölen 30 yaşındaki Burak Karagöz adlı şoförün, kazadan 1 saat önce sanal medyadan canlı yayın yaptığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!

        Aksaray'da şarampole devrilip yanan madeni yağ yüklü TIR'da hayatını kaybeden sürücü Burak Karagöz'ün (30), kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Karagöz'ün, kayıt sırasında 'Tanrı istemezse' şarkısına eşlik ettiği görüldü.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi.

        İzmit’ten Adana’ya madeni yağ taşıyan Burak Karagöz yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

        Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        Ekipler sürücü Karagöz'ün yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Karagöz'ün cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine götürüldü.

        ŞARKIYA EŞLİK ETMİŞ

        Karagöz'ün kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından yaptığı canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Karagöz'ün, o sırada dinlediği 'Tanrı istemezse' adlı şarkıya eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı belirlendi.

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        #Burak Karagöz
        #Aksaray
        #haberler
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