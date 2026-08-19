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        Haberler Gündem Eğitim MEB 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı için 81 ile genelge gönderdi

        MEB 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı için 81 ile genelge gönderdi

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Bakanlık politikaları doğrultusunda uygulama birliği içinde yürütülmesi, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve eğitim ortamlarının güvenli, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi amacıyla 2023 yılından bu yana her eğitim öğretim yılı öncesi genelge hazırlanıyor.

        14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de ‘2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler’ konulu genelge Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanarak, 81 ile gönderildi.

        TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ROL MODEL ALINDI

        Yayımlanan genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılması ve aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi istendi. Yeni eğitim yılında ‘Maarifin Kalbinde Oyun’ temasının esas alınacağı bildirildi.

        Genelge kapsamında yeni Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunun hizmete sunulacağı, dijital eğitim platformlarının daha etkin kullanılacağı ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanacağı belirtildi.

        Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın sürdürüleceği de kaydedilen genelgede, öğrenci kayıtlarında kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı, Bakanlık dışındaki deneme ve tarama sınavlarına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Öğretmenlerin önlük giymesi, veli görüşmelerinin ise Okul Randevu Sistemi üzerinden yapılması istendi. Genelgede ayrıca sağlıklı beslenme, dijital eğitim, yapay zeka ve robotik kodlama gibi seçmeli dersler, mesleki eğitim, öğrenci güvenliği ve özel eğitim süreçlerine ilişkin çeşitli düzenlemelere yer verildi.

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        #Milli Eğitim Bakanlığı
        #haberler
        #2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler
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