Beşiktaş'ta Kauno Zalgiris 11'i netleşiyor! Italiano'dan Vlahovic kararı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın akşam Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar mücadeleden farklı galip ayrılıp rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Eyüpspor maçında kadroda rotasyon yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Zalgiris karşısında sahaya süreceği 11'i ise netleştirmeye başladı. Kara Kartal'da yeni transfer Dusan Vlahovic'in de maç kadrosunda olması bekleniyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stiller'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçmeyi başaran siyah-beyazlı futbol takımı, play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris karşısında rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
OUATTARA CEZASINI TAMAMLADI
Siyah-beyazlı takımda Fransız sol bek Kassoum Ouattara, kırmızı kart cezasını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ouattara, rövanşta forma giymemişti.
Kassoum Ouattara'nın Kauno Zalgiris ile oynanacak maçta kadroda yer alması bekleniyor.
UDUOKHAI KADRODAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.
Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak.
VLAHOVIC MAÇ KADROSUNDA OLACAK
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.
Sırp golcünün Kauno Zalgiris maçında kadroda yer alması bekleniyor.