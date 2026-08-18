Ajda Pekkan, zamansızlığın tanımını aşkla yazıyor

2001'de Cem Yılmaz ile kamera karşısına geçtiği o meşhur reklam filminde söz konusu ürünün tanıtımı o yıl 54 yaşında olan Ajda Pekkan'ın zamansız bir sanatçı olmasından yola çıkılarak senaryolaştırılmıştı. Efendi olanın zaman değil, bizzat kendisinin olduğunu gösteren duruşu, reklamın ironik senaryosunu adeta her geçen yıl daha fazla gerçeğe dönüştürdü. Aradan geçen çeyrek asırda Ajda Pekkan'ın zamansız oluşu o dönemde olduğu gibi günümüzde de değişmedi.

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Zamansızlık kavramının yaşayan en büyük kanıtlarından biri olan Ajda Pekkan'ı defalarca sahnede seyrettim, albüm kayıtlarında stüdyoda mikrofon başındayken gördüm. Yaptığımız röportajlarda gözlerindeki o hiç sönmeyen ışıltıyı fark ederken, aklıma gelen ilk soru hep aynıydı; "Bu dinmeyen enerji, bu tükenmeyen dinamizm nereden geliyor?"

Bir röportajımızda bu konuyla ilgili soruma verdiği cevapta zamansızlığı, son günlerdeki spekülasyonda olduğu gibi ne sözüm ona insanı gençleştiren Tayland iksirinde ne de başka bir mucizede saklıydı. Ajda Pekkan'ın enerjisi; işine duyduğu sonsuz aşkın, mesleğine gösterdiği disiplinin ve hayatı kucaklayan kişiliğinin kusursuz bir bileşimiyle ortaya çıkıyor.

"TAMAMEN SAÇMALIK" 79 yaşındaki Ajda Pekkan, Tayland'dan yüksek ücretle getirdiği iddia edilen gençlik iksiri söylentilerine geçtiğimiz günlerde şu cevabı şu sözlerle vermişti; "İnsan gençliğinde neyse, DNA'sı neyse odur. Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum ama bu tür iddialar tamamen saçmalık."

63 yıllık kariyeri boyunca zirvede kalabilmek, bir irade gerektiği su götürmez bir gerçek. Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı işine duyduğu sonsuz saygı ve asla taviz vermediği profesyonel disiplinin merkezinde bulunuyor. Pekkan, her performansıyla adeta şunu fısıldıyor; "İşinizi tutkuyla yapın, hayatı ve gerçeği kucaklayın; o zaman durur."

AJDA PEKKAN'IN HİTAP ETTİĞİ KUŞAKLAR

• Sessiz Kuşak... 1928 - 1945

• Bebek Patlaması Kuşağı... 1946 - 1964

• X Kuşağı... 1965 - 1980

• Y Kuşağı... 1981 - 1996

• Z Kuşağı... 1997 - 2012

• Alfa Kuşağı... 2013 - 2024

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Ajda Pekkan yalnızca şarkı söylemiyor; zamanın efendisi olmanın ve sanatına sadık kalmanın inatçı ve ilham verici hikâyesini yazmaya devam ediyor.