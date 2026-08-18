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        Haberler Keşfet Ajda Pekkan, zamansızlığın tanımını aşkla yazıyor

        Ajda Pekkan, zamansızlığın tanımını aşkla yazıyor

        54 yaşında zamansız ilan edildiği reklamın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen Ajda Pekkan, 79 yaşında bu konuda da hâlâ aynı zirvede. Peki bu dinmeyen enerjinin ve tükenmeyen dinamizmin sırrı nerede saklı? Pekkan, zamansızlığın tanımını Tayland iksiriyle değil, tavizsiz disiplini, kuşakları kucaklayan vizyonu ve sahneye duyduğu aşkla yazmaya devam ediyor

        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 08:12 Güncelleme:
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        Aşkla zirvede

        2001'de Cem Yılmaz ile kamera karşısına geçtiği o meşhur reklam filminde söz konusu ürünün tanıtımı o yıl 54 yaşında olan Ajda Pekkan'ın zamansız bir sanatçı olmasından yola çıkılarak senaryolaştırılmıştı. Efendi olanın zaman değil, bizzat kendisinin olduğunu gösteren duruşu, reklamın ironik senaryosunu adeta her geçen yıl daha fazla gerçeğe dönüştürdü. Aradan geçen çeyrek asırda Ajda Pekkan'ın zamansız oluşu o dönemde olduğu gibi günümüzde de değişmedi.

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        Zamansızlık kavramının yaşayan en büyük kanıtlarından biri olan Ajda Pekkan'ı defalarca sahnede seyrettim, albüm kayıtlarında stüdyoda mikrofon başındayken gördüm. Yaptığımız röportajlarda gözlerindeki o hiç sönmeyen ışıltıyı fark ederken, aklıma gelen ilk soru hep aynıydı; "Bu dinmeyen enerji, bu tükenmeyen dinamizm nereden geliyor?"

        Bir röportajımızda bu konuyla ilgili soruma verdiği cevapta zamansızlığı, son günlerdeki spekülasyonda olduğu gibi ne sözüm ona insanı gençleştiren Tayland iksirinde ne de başka bir mucizede saklıydı. Ajda Pekkan'ın enerjisi; işine duyduğu sonsuz aşkın, mesleğine gösterdiği disiplinin ve hayatı kucaklayan kişiliğinin kusursuz bir bileşimiyle ortaya çıkıyor.

        "TAMAMEN SAÇMALIK"

        79 yaşındaki Ajda Pekkan, Tayland'dan yüksek ücretle getirdiği iddia edilen gençlik iksiri söylentilerine geçtiğimiz günlerde şu cevabı şu sözlerle vermişti; "İnsan gençliğinde neyse, DNA'sı neyse odur. Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum ama bu tür iddialar tamamen saçmalık."

        63 yıllık kariyeri boyunca zirvede kalabilmek, bir irade gerektiği su götürmez bir gerçek. Ajda Pekkan'ın gençlik sırrı işine duyduğu sonsuz saygı ve asla taviz vermediği profesyonel disiplinin merkezinde bulunuyor. Pekkan, her performansıyla adeta şunu fısıldıyor; "İşinizi tutkuyla yapın, hayatı ve gerçeği kucaklayın; o zaman durur."

        AJDA PEKKAN'IN HİTAP ETTİĞİ KUŞAKLAR

        • Sessiz Kuşak... 1928 - 1945

        • Bebek Patlaması Kuşağı... 1946 - 1964

        • X Kuşağı... 1965 - 1980

        Y Kuşağı... 1981 - 1996

        Z Kuşağı... 1997 - 2012

        Alfa Kuşağı... 2013 - 2024

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        Ajda Pekkan yalnızca şarkı söylemiyor; zamanın efendisi olmanın ve sanatına sadık kalmanın inatçı ve ilham verici hikâyesini yazmaya devam ediyor.

        AJDA PEKKAN'IN ZAMANSIZLIĞINI BESLEYEN TEMEL TAŞLAR

        • Tavizsiz Mükemmeliyetçilik... Sahne, Ajda Pekkan için asla sadece şarkı söylenen bir yer değil. Sahneyi kutsal bir alan olarak gören Pekkan; kostümden aranjmana, ses provasından dans koreografisine kadar her detayla bizzat ilgileniyor. Kendisi için küçük detay diye bir şey yoktur; her unsur bütünün kusursuzluğu için hayati önem taşıyor.

        • Kuşakları Aşan Vizyon... Ajda Pekkan, sadece geçmişin ikonlarını bugüne taşıyan bir nostalji figürü değil; her jenerasyonun kendi ritmini bulduğu yaşayan bir köprü oldu. Pekkan'ı popüler kültürün geçici figürlerinden ayıran en belirgin özellik, her nesle aynı anda hitap edebilme yeteneğidir. Bugün bir konserinde, 70'li yılların 45'likleriyle büyülenmiş kıdemli hayranların hemen yanında, onun müziğine tutkuyla eşlik eden Z kuşağı üniversite öğrencilerini görmek mümkündür. Geçmişin devasa başarılarıyla asla yetinmeyen Pekkan, genç jenerasyonu yakalayabilmek adına Türkiye’deki ve dünyadaki tüm müzikal gelişmeleri yakından takip eden vizyoner bir ruha sahip.

        • Ruhun Gençliği... Dinç kalmak Ajda Pekkan için biyolojik bir tesadüf değil; yaşlanmayı reddeden isyankâr ve üretken bir ruhun bilinçli tercihi. Dinç ve enerjik olmak Pekkan için yalnızca fiziksel bir kondisyon meselesi değil; ruhun yaşlanmayı reddetmesiyle ilgili. Hayata olan inancı, üretme tutkusu ve sahneyle kurduğu o kopuşsuz bağ, yaşın gerçekten de takvimdeki bir sayıdan ibaret olduğunun en somut kanıtı.

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        #Ajda Pekkan
        #Tayland iksiri
        #cem yılmaz
        #Zaman
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