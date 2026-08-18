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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 07:23 Güncelleme:
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 31°

        Trabzon

        Yağmurlu 27°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Sağanak Yağış 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        BURSA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 32°C

        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 33°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        UŞAK °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURDUR °C, 32°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        NİĞDE °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 32°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu,

        RİZE °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 32°C

        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

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