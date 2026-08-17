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        Haberler Magazin Fadik Sevin Atasoy: Gurur duyuyorum

        Fadik Sevin Atasoy: Gurur duyuyorum

        Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Japonya'da aldığı samuraylık eğitiminden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Atasoy, "Tarihte ilk kez kadın samuray eğitimi için seçilenlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        Japonya'da ilk kez kadınlara yönelik samuraylık eğitimi veren bir okul açılmıştı. Geçtiğimiz yıl oyuncu Fadik Sevin Atasoy da bu eğitim için seçilen ilk öğrenciler arasında yer aldığını duyurmuştu.

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        Samuraylık eğitimine devam eden Atasoy, sosyal medya hesabından eğitim sürecine dair fotoğraflarını zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. Oyuncu, son paylaşımında samuraylık geleneğinin temel değerlerine dikkat çekti.

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        "GURUR DUYUYORUM"

        Atasoy, paylaşımında, "Tarihte ilk kez kadın samuray eğitimi için seçilenlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum. Samuray geleneğinde güç, saldırmakta değil; cesarette, sadakatte, öz disiplinde ve baskı altında sükûnetini koruyabilmektedir" ifadelerini kullandı.

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        Oyuncu, daha önce bu eğitim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti: Böyle bir okul olduğunu duyunca araştırıp başvuruda bulundum. Girdiğim mülakat sonrasında okula kabul edildim. Daha öncesinde dört senelik eskrim eğitimim var, Muay Thai yaptım, sertifikalı yoga ve meditasyon eğitmeniyim. Bunlar samuray okuluna seçilmemde güçlü etken oldu. İngilizce bilmek de şart. Japonya'nın Samuray Adası Tsushima'daki okula kabul edildim. Eğitime orada devam edeceğim.

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        SAMURAY NEDİR?

        'Efendisine yakın duran ve onunla ilgilenen kişi' anlamına gelen 'samuray' kelimesi, zaman içinde Japon İmparatorluk Sarayı'na ve yüksek rütbeli aristokratlara hizmet eden orta ve alt rütbeli görevlileri ifade etmek için kullanılmaya başladı. Samuraylar, Japon tarihinde savaşçı kimlikleri ve bağlı oldukları değerler bütünüyle öne çıkan bir sınıf olarak biliniyor.

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        #fadik sevin atasoy
        #samuray
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