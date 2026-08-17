Fadik Sevin Atasoy: Gurur duyuyorum

Oyuncu, daha önce bu eğitim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti: Böyle bir okul olduğunu duyunca araştırıp başvuruda bulundum. Girdiğim mülakat sonrasında okula kabul edildim. Daha öncesinde dört senelik eskrim eğitimim var, Muay Thai yaptım, sertifikalı yoga ve meditasyon eğitmeniyim. Bunlar samuray okuluna seçilmemde güçlü etken oldu. İngilizce bilmek de şart. Japonya'nın Samuray Adası Tsushima'daki okula kabul edildim. Eğitime orada devam edeceğim.