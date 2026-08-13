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        Haberler Gündem Güvenlik 2 suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye'ye getirildi

        2 suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye'ye getirildi

        "REDKİTLER" organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile "Erdoğan Aykut" organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

        REDKİTLER organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut organize suç örgütü ele başı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

        İçişleri Bakanlığı düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan “REDKİTLER” organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile “ERDOĞAN AYKUT” organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan’da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi.

        “REDKİTLER” organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen
        “REDKİTLER” organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen

        “REDKİTLER” organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen’in “kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından,“Erdoğan Aykut” organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut’un “silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, hırsızlık” suçlarından arandıkları tespit edildi.

        “Erdoğan Aykut” organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut
        “Erdoğan Aykut” organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut

        Ayrıca; “Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlar Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ile “hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye teşebbüs ve sahte para basmak, 6136 sayılı kanuna aykırılık, tasarlayarak kasten öldürme, gece vakti silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten adam öldürme” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli şahıslar da Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

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