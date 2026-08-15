ÖNCE MISIR PATLADI, SONRA YUMURTA

Merakını gidermek isteyen mühendis, magnetronun yakınında farklı yiyeceklerle denemeler yapmaya başladı. İlk olarak patlamış mısır tanelerini cihazın yanına koydu. Kısa süre sonra mısırların patladığını gördü. Ardından bir yumurta ile deney yaptı. Yumurtanın kısa sürede ısınarak patlaması, mikrodalgaların yiyecekler üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ortaya koydu.

Bu deneyler sayesinde elektromanyetik dalgaların yiyeceklerin içindeki su moleküllerini hareketlendirerek hızlı biçimde ısıtabildiği anlaşıldı. Spencer daha sonra enerjiyi kapalı bir alanda tutabilmek için metal bir kutu tasarladı. Böylece tarihin ilk mikrodalga pişirme sisteminin temelleri atılmış oldu.