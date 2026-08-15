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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarıları! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarıları! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz, Ege'nin iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Ardahan, Bayburt, Kütahya, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına devam ediyor. Rüzgarın hızının zaman zaman 80 km'yi bulacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 07:29 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ile Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 33°

        Trabzon

        Bulutlu 26°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 28°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Ardahan çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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