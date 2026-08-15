AĞRI KESİCİLER ASLINDA TÜM VÜCUDA YAYILIYOR

Ağızdan alınan bir ağrı kesici önce mide ve ince bağırsaktan emilerek kana karışıyor. Kan dolaşımına giren ilaç molekülleri baştan ayağa vücudun büyük bölümüne dağılıyor. Bu yüzden baş ağrısı için alınan bir ilacın molekülleri, o an ağrımayan kol veya bacak kaslarına da ulaşıyor.

Yani ilaç, navigasyon kullanır gibi ağrıyan yeri bulmuyor; tüm vücuda yayılıyor ve etkisi, ağrının bulunduğu bölgelerde daha belirgin hissediliyor. Peki bunun nedeni ne? Cevap, ağrının vücudumuzda nasıl oluştuğunda saklı.