Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar'ın 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 lira oldu. Böylece Selçuk Bayraktar 5 sene üst üste vergi rekortmeni oldu.

İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulunuyor. Haluk Bayraktar'ın tahakkuk eden vergisi 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lira olarak kayıtlara geçti. Üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Koç'un 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 830 milyon 795 bin 72 lira oldu.

Gelir vergisi rekortmenleri listesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de açıklanmayan isimlerin sayısı oldu.

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Türkiye genelindeki ilk 100 mükelleften 66'sı bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

2025 vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi rekortmenleri de belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 70 milyar 394 milyon 682 bin 568 liralık vergi tahakkukuyla listenin ilk sırasında yer aldı.

İkinci sıradaki kurumun adı açıklanmazken, Türkiye Vakıflar Bankası 22 milyar 908 milyon 18 bin 998 liralık vergiyle üçüncü, Türkiye Garanti Bankası ise 20 milyar 77 milyon 580 bin 965 liralık vergiyle dördüncü sırada yer aldı.

İLK 10'DA 4 BANKA

Listenin altıncı sırasında QNB Bank, 10 milyar 188 milyon 986 bin 238 liralık vergi tahakkukuyla yer aldı. QNB Bank'ın hemen ardından LC Waikiki 10 milyar 178 milyon 312 bin 762 liralık vergiyle yedinci, Emin Evim ise 10 milyar 75 milyon 256 bin 902 liralık vergiyle sekizinci oldu.

Dokuzuncu sırada Citibank, 7 milyar 683 milyon 320 bin 194 liralık vergiyle yer alırken, onuncu sırada Allianz Sigorta 7 milyar 605 milyon 688 bin 531 liralık vergi tahakkukuyla bulundu.

Böylece ilk 10'da Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti Bankası ve QNB Bank olmak üzere 4 banka yer aldı. İkinci ve beşinci sıradaki iki kurumun ise bilgileri açıklanmadı.