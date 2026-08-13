Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri: Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı, TCMB enflasyon tahminini revize etti, Motorinde ÖTV düzenlemesi, Vergi rekortmenleri açıklandı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 49 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda, Alihan Kuriş dahil 49 şüpheli için gözaltı kararı verildi. MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon" dedi.

2 SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı açıkladı... "REDKİTLER" organize suç örgütü lideri Ferhat Delen ile "Erdoğan Aykut" organize suç örgütü lideri Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

MSB: SINIRLARDA BİRLİK AZALTMA OLMAYACAK

Terörsüz Türkiye Süreci'yle ilgili MSB'den hudut karakolları ve üs bölgelerindeki personele ilişkin iddialara ilişkin açıklama geldi. "Hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir" denilen açıklamada, Mekke Ortak Savunma Anlaşması için de "Uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ İMRALI HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Görüşme öncesi açıklama yapan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MGK kararı beklenmeden AİHM ve AYM kararlarının uygulanması gerektiğini söyleyeceklerini belirtti.

EKREM İMAMOĞLU, CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu ayrıca Yeni Parti'ye katılacağının sinyalini verdi.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

Ekonomi gündemine bakalım... Yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e revize ettiklerini duyurdu. Merkez Bankası, 2027 sonu için yüzde 15, 2028 için ise yüzde 9'luk tahmininde değişikliğe gitmedi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

MOTORİNDE ÖTV DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete'de yayımlandı, Ağustos ayı için motorinde ÖTV sıfırlandı. Yıl sonuna kadar kademeli olarak her ay 3'er lira artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorindeki ÖTV düzenlemesi için, "Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI

Türkiye'nin 2025'te en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu. Listede ilk üçte sırasıyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı. Böylece Selçuk Bayraktar 5 sene üst üste vergi rekortmeni oldu. Gelir vergisi rekortmenleri listesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de açıklanmayan isimlerin sayısı oldu. Türkiye genelindeki ilk 100 mükelleften 66'sı bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

MABEL MATİZ'E İKİNCİ MÜSTEHCENLİK SORUŞTURMASI

Bu arada, Mabel Matiz'in dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkısına ve klibine, müstehcenlik suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldı. Klipte; Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ve oyuncu Hazal Türesan da yer alıyor. Mabel Matiz hakkında daha önce de 'Perperişan' isimli şarkısının sözleri nedeniyle müstehcenlik soruşturması başlatılmış, şarkıcı mahkemede beraat etmişti.

İSPANYA SÜPER KUPASI İSTANBUL'DA: DEV HEYECAN HT SPOR'DA

Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı yarı final ve final maçları HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.