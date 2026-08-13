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        Haberler Gündem Politika CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan taciz iddiasıyla darp edildi: Genel Merkez'e çağrıldı

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan taciz iddiasıyla darp edildi: Genel Merkez'e çağrıldı

        Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu evde çıkan ve Yazgan'ın darp edildiği kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, kavganın Yazgan'ın bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve "birlikte olmak istediğini" söylemesi üzerine çıktığını öne sürdü. Olay görüntüleri soruşturma dosyasına girerken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının cinsel taciz iddiasına ilişkin fezleke hazırlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndereceği öğrenildi. Yazgan, CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, dün gece Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edildi. O anlar, evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

        Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne’de meydana geldi. Apartman sakinlerinin “kavga” ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk görüşmede CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntülerinin çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

        Yapılan aramada Yazgan’a ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.

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        “BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ” İDDİASI

        Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, olayın nasıl başladığının ve tarafların eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ifadelerinin alınmasına başlandı.

        Kolluk birimlerine yansıyan beyanlara göre şüpheliler, doğum günü kutlamasının ardından T.A.’nın evinde bir araya gelerek balkonda alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.

        Şüpheliler, bu sırada Ahmet Baran Yazgan’ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.’yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerden evi terk etmelerini istediğini öne sürdü.

        Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve olayın kavgaya dönüştüğünü belirten şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını ifade etti.

        DARP GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

        T.A.’nın görüntüleri kendi rızasıyla görevlilere izlettiği, görüntülerde milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın darp edildiğinin görüldüğü kaydedildi. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

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        Ahmet Baran Yazgan’ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini beyan etmesi üzerine ifadesinin burada alınamadığı belirtildi. Yazgan’ın gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesine başvurulmasının planlandığı kaydedildi.

        CİNSEL TACİZ İDDİASINA AYRI İNCELEME

        Öte yandan CHP’li milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiaları yöneltildi.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli beyanlarında yer alan iddialarla ilgili ayrıca inceleme yürüteceği ve Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.

        Yaralama olayına ilişkin soruşturmanın ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ait görüntüler üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.

        GENEL MERKEZE ÇAĞRILDI

        Meydana gelen görüntülerin ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

        "Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi’ne çağrılmıştır."

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