Yıldız Tilbe çok sinirlendi: Bir çakarım gidersin!

Yıldız Tilbe, Çeşme'de verdiği konserin ardından bir güvenlik görevlisine sert tepki gösterdi. İddiaya göre; konser sonrası yaşanan yoğunluk sırasında bir güvenlik görevlisinin, kendisinin çok yakınında bağırması sonrasında Tilbe, yüksek sesle çıkıştı.

Görüntülere yansıyan anlarda Yıldız Tilbe, güvenlik görevlisine, "Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.