Yıldız Tilbe çok sinirlendi: Bir çakarım gidersin!
Yıldız Tilbe, konser sonrası bir güvenlik görevlisine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor" dedi
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:12 Güncelleme:
Yıldız Tilbe, Çeşme'de verdiği konserin ardından bir güvenlik görevlisine sert tepki gösterdi. İddiaya göre; konser sonrası yaşanan yoğunluk sırasında bir güvenlik görevlisinin, kendisinin çok yakınında bağırması sonrasında Tilbe, yüksek sesle çıkıştı.
Görüntülere yansıyan anlarda Yıldız Tilbe, güvenlik görevlisine, "Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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