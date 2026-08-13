Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.115,64 %0,04
        DOLAR 47,7753 %0,02
        EURO 55,1306 %0,11
        GRAM ALTIN 6.721,56 %-0,72
        FAİZ 41,41 %-0,46
        GÜMÜŞ GRAM 99,07 %-1,29
        BITCOIN 63.648,00 %0,16
        GBP/TRY 64,4298 %-0,13
        EUR/USD 1,1526 %0,00
        BRENT 87,49 %-1,67
        ÇEYREK ALTIN 10.989,76 %-0,72
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması

        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorinde Ağustos ayı için yapılan ÖTV sıfırlaması ve sonrasındaki kademeli indirimi değerlendirerek, "Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ÖTV motorindeki indirim ve aylık sıfırlamayı değerlendirdi.

        Bakan Şimşek, "Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz.

        Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV’yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.

        Sözlerinin devamında Bakan Şimşek, kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        ABD'den "Küba'da her seçenek masada" mesajı
        ABD'den "Küba'da her seçenek masada" mesajı
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Böcek ilacı faciasında acılı baba konuştu
        Böcek ilacı faciasında acılı baba konuştu
        Fenerbahçe'nin deplasman açılışları kabusu!
        Fenerbahçe'nin deplasman açılışları kabusu!
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Sitem etti
        Sitem etti
        13 kilo verdi
        13 kilo verdi
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu