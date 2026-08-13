Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ÖTV motorindeki indirim ve aylık sıfırlamayı değerlendirdi.

Bakan Şimşek, "Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV’yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sözlerinin devamında Bakan Şimşek, kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.