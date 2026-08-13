Hırvat golcü Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getiren Beşiktaş, transferin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 23 maçta 1.162 dakika süre alan 26 yaşındaki santrfor, 10 gol - 2 asistlik performans sergiledi.